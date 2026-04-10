Handeln Capricorn Energy Plc. - CNE CFD

Über Capricorn Energy PLC

CAIRN ENERGY PLC ist ein in Großbritannien ansässiges unabhängiges Öl- und Gas-Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Portfolio des Unternehmens ist auf etwa drei geografische Regionen fokussiert, wie Nordwesteuropa, die Atlantikregion und das Mittelmeer. Cairn verfügt über Explorations- und Bewertungsvermögenswerte in der Atlantikregion, Nordwesteuropa und dem Mittelmeer, sowie Kernentwicklungsanlagen in der Nordsee. Das Unternehmen hält Anteile an mehr als zwei der britischen Nordsee-Entwicklungen, Catcher und Kraken, und eine dritte Entwicklung, Skarfjell. Cairn hält rund 40 % der Anteile an mehr als drei zusammenhängenden Blöcken Offshore von Senegal. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören Capricorn Oil Limited, Cairn UK Holdings Limited, Capricorn Spain Limited, Capricorn Malta Limited, Capricorn Greenland Exploration A/S, Capricorn Exploration and Development Company Limited, Capricorn Mauritania Limited, Capricorn Senegal Limited und Capricorn Ireland Limited.

Der aktuelle realtimekurs der Capricorn Energy Plc. Aktie beträgt 3.206 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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