Handeln iShares MSCI Qatar ETF - QAT CFD

Über iShares MSCI Qatar ETF

Die Anlage strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse des MSCI All Qatar Capped Index an. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, übereinstimmen. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der den Aktienmarkt in Katar messen soll. Der zugrunde liegende Index verwendet eine Kappungsmethode, die das Gewicht eines einzelnen "Konzernunternehmens" auf maximal 25 % des zugrunde liegenden Indexgewichts begrenzt.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI Qatar ETF Aktie beträgt 19.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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