Handeln AES - AES CFD

Über AES Corp

THE AES CORPORATION ist eine Holding-Gesellschaft. Das Unternehmen agiert durch seine Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen und betreibt ein diversifiziertes Sortiment von Stromerzeugung und -distribution von Unternehmen.

Das Unternehmen untergliedert sich auf sechs strategische Geschäftseinheiten (SGEs): die Vereinigten Staaten; Anden; Brasilien; Mexiko, Mittelamerika und Karibik (MCAC); Europa und Asien. Innerhalb dieser SGEs besitzt das Unternehmen zwei Sparten: Erzeugungs- und Versorgungsunternehmen.

Die SGE Vereinigte Staaten hat mehr als 20 Anlagen zur Stromerzeugung und etwa zwei integrierte Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Die SGE Anden hat Erzeugungsanlagen in über drei Ländern: Chile, Kolumbien und Argentinien. Die SGE Brasilien besitzt Erzeugungs- und Distributionsunternehmen: Eletropaulo und Tiete.

Seine MCAC SGE agiert über ein Portfolio von Distributionsunternehmen und Erzeugungsanlagen, einschließlich erneuerbaren Energien in mehr als fünf Ländern mit einer Gesamtkapazität von ca. 3.240 Megawatt und Distributionsnetzwerken.

Der aktuelle realtimekurs der AES Aktie beträgt 14.39 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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