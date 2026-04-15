Handeln iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF - SCZ CFD

Über iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Die Anlage strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse des MSCI EAFE Small Cap Index an, der sich aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Industrieländern mit Ausnahme der USA und Kanadas zusammensetzt. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, die den zugrunde liegenden Index bilden, sowie in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren identisch sind, die den zugrunde liegenden Index bilden. Die meisten internationalen börsengehandelten Fonds werden von Aktien mit großer Marktkapitalisierung dominiert, was zu einer Ausrichtung auf Energie- und Finanzwerte und zu einer schwachen Korrelation mit den inländischen Verbrauchsmustern im Zielmarkt führen kann. Dieser ETF ist aus Kostensicht wettbewerbsfähig, und die Tiefe der Bestände gewährleistet ein ausgewogenes Engagement in einer Reihe von Industrieländern außerhalb der USA.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF Aktie beträgt 83.85 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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