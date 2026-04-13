Handeln iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - EMB CFD

Über iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Die Anlage strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse des J.P. Morgan EMBI® Global Core Index an, der sich aus auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen zusammensetzt. Der Index ist eine breit gefächerte, diversifizierte, auf US-Dollar lautende Benchmark für Schwellenländeranleihen, die die Gesamtrendite aktiv gehandelter externer Schuldtitel in Schwellenländern nachbildet. Dieser ETF bietet ein Engagement in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und ermöglicht so ein Engagement in einer Anlageklasse, die die aktuellen Renditen verbessern und eine geografische Diversifizierung bieten kann, ohne dass Wechselkursschwankungen ins Spiel kommen. Für diejenigen, die ein Engagement in auf Dollar lautenden Schwellenländeranleihen suchen, bietet EMB eine kostengünstige Option, die gut diversifiziert und äußerst liquide ist.

Der aktuelle realtimekurs der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF Aktie beträgt 95.87 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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