Handeln Invesco DWA Technology Momentum ETF - PTF CFD

Über Invesco DWA Technology Momentum ETF

Der Fonds ist bestrebt, die Anlageergebnisse (vor Gebühren und Aufwendungen) des Dorsey Wright® Technology Technical Leaders Index (der "zugrundeliegende Index") nachzubilden und wird in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere investieren, aus denen sich der zugrundeliegende Index zusammensetzt. Der zugrunde liegende Index setzt sich aus mindestens 30 Wertpapieren von Unternehmen aus dem Technologiesektor zusammen, die eine starke relative Stärke oder "Momentum"-Merkmale aufweisen. Da es Jahr für Jahr neue Innovationen gibt, bietet eine Anlage in einen PTF den Anlegern die Möglichkeit, von der unvermeidlichen Vorwärtsdynamik des Technologiesektors zu profitieren.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco DWA Technology Momentum ETF Aktie beträgt 100.93 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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