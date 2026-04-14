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Über Ingersoll Rand Inc

Ingersoll Rand Inc. ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von unternehmenskritischen Produkten zur Strömungserzeugung und von industriellen Lösungen. Das Unternehmen bietet Luft-, Fluid-, Energie- und Medizintechnologien an, die Dienstleistungen und Lösungen zur Steigerung der industriellen Produktivität und Effizienz bereitstellen. Das Unternehmen stellt eine Reihe von Kompressoren, Pumpen, Vakuum- und Gebläseprodukten her. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig. Das Segment Industrial Technologies and Services entwickelt, produziert, vermarktet und wartet eine Reihe von Luft- und Gaskompressions-, Vakuum- und Gebläseprodukten, Flüssigkeitstransfergeräten, Ladesystemen, Elektrowerkzeugen und Hebezeugen, einschließlich der dazugehörigen Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen. Das Segment Precision and Science Technologies entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Pumpen, Fluid-Management-Systemen, Zubehör und Ersatzteilen, die für die Dosierung, den Transfer, die Abgabe, die Kompression, die Probenahme, das Druckmanagement und die Durchflussregelung von Flüssigkeiten und Gasen in speziellen oder kritischen Anwendungen eingesetzt werden.

Der aktuelle realtimekurs der Ingersoll Rand Aktie beträgt 88.16 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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