Handeln Icici Bank Adr Rep 2 - IBN CFD

Über ICICI Bank Ltd (ADR)

ICICI BANK LIMITED ist eine Bankgesellschaft. Die Bank stellt eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungen, einschließlich Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Projekt- und Unternehmensfinanzierung, Betriebsmittelfinanzierung, Versicherung, Venture Capital und Private-Equity, Investmentbanking, Vermittlungs- und Treasury-Produkte und Dienstleistungen bereit. Die Geschäftsfelder der Bank sind Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Treasury, andere Banken, Lebensversicherung, allgemeine Versicherungen und Sonstiges. Sie betreibt ein Netz von etwa 18.210 Filialen und Geldautomaten (ATMs). Die Bank hat ca. 110 Touch-Banking-Filialen in über 30 Städten. Ihr internationales Bankgeschäft konzentriert sich auf Lösungen für Anforderungen des internationalen Bankgeschäfts ihrer indischen Geschäftskunden und die Nutzung wirtschaftlicher Korridore zwischen Indien und dem Rest der Welt. Die Bank richtet sich an die finanziellen Bedürfnisse der Frauen als Unternehmerinnen mit ihrem Programm zur Selbsthilfegruppe (SHG) als Teil ihrer Mikrofinanzinitiativen.

Der aktuelle realtimekurs der Icici Bank Adr Rep 2 Aktie beträgt 26.43 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Akerna, AcelRx, Adaptive Biotechnologies Corporation, Arrival, Lifetime Brands und Chiyoda Corporation. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.