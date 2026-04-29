Handeln IAC/InterActiveCorp - IAC CFD

Über IAC/Interactivecorp

IAC/Interactivecorp. ist ein Medien- und Internetunternehmen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Dotdash Meredith, Angi Inc., Search und Emerging & Other. Das Segment Dotdash Meredith besteht aus dem Digital- und Printgeschäft. Das digitale Geschäft bietet originelle und ansprechende digitale Inhalte in einer Vielzahl von Formaten an, darunter Artikel, Illustrationen, Videos und Bilder. Im Printbereich werden etwa 30 Zeitschriften sowie mehr als 350 Special-Interest-Publikationen veröffentlicht. Zu den Marken gehören PEOPLE, Entertainment Weekly, Investopedia und andere. Das Segment Angi Inc. umfasst die nordamerikanischen (Vereinigte Staaten und Kanada) und europäischen Geschäfte und Aktivitäten von Angi Inc. Zu den nordamerikanischen Geschäften und Aktivitäten gehören Angi Ads, Angi Leads und Angi Services. Das Segment Search besteht aus der Ask Media Group und ihrem Desktop-Geschäft. Zum Segment Emerging & Other gehören Care.com, Mosaic Group, Bluecrew, Vivian Health, The Daily Beast, IAC Films und Newco.

Der aktuelle realtimekurs der IAC/InterActiveCorp Aktie beträgt 44.4 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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