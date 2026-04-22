Handeln Zepp Health - ZEPP CFD

Über Zepp Health

Zepp Health Corp, ehemals Huami Corp, ist ein Unternehmen, das sich der Verbindung von Gesundheit und Technologie verschrieben hat. Es hat eine eigene Technologieplattform entwickelt, die Chips mit künstlicher Intelligenz (KI), biometrische Sensoren und Algorithmen für Gesundheitsdaten umfasst. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung intelligenter Wearable-Technologie. Es entwirft und entwickelt biometrische und aktivitätsdatengesteuerte Fitness- und Smartwatches. Es vermarktet seine Produkte unter dem Markennamen Amazfit und ist der einzige Partner für die Wearable-Produkte von Xiaomi. Zu den Produkten gehören Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC und Zubehör wie Sportbänder, Armbänder, Ohrhörer, Ladegeräte und Core Tracker. Die intelligenten Uhren bieten Aktivitäts- und Schlaftracking, intelligente Benachrichtigungen von Mobilgeräten, GPS, Herzfrequenzmessung, Wasserfestigkeit und drahtlose Synchronisierung mit Mobiltelefonen. Außerdem bietet sie eine mobile Anwendung, mit der man die Fitnessdaten verfolgen, Alarme einstellen und Anrufbenachrichtigungen auf der Smartwatch empfangen kann.

Der aktuelle realtimekurs der Zepp Health Aktie beträgt 16.1631 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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