Handeln Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 CFD

Über Takeda Pharmaceutical Co Ltd

Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Pharmageschäft tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, allgemeinen medizinischen Produkten, Quasi-Medikamenten und Gesundheitsprodukten in Japan und Übersee. Die Forschungs- und Entwicklungsfunktionen des Unternehmens konzentrieren sich auf vier Bereiche: Onkologie (Krebs), Erkrankungen des Verdauungssystems, seltene Krankheiten und Neurologie (neuropsychiatrische Erkrankungen) sowie zwei Geschäftseinheiten mit Produkten zur Plasmafraktionierung und Impfstoffen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verbesserung von Pipelines in Forschungs- und Entwicklungszentren, die sich hauptsächlich in Japan und den Vereinigten Staaten befinden.

Der aktuelle realtimekurs der Takeda Pharmaceutical Company Limited Aktie beträgt 5598.79 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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