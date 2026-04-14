Handeln Home Depot Inc/The - HD CFD

Über Home Depot Inc

The Home Depot, Inc. ist ein Einzelhändler für Heimwerker. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Sortiment an Baumaterialien, Heimwerkerprodukten, Rasen- und Gartenprodukten, Dekorationsprodukten sowie Produkten für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von Einrichtungen und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Heimwerkerinstallationsdienste und Werkzeug- und Geräteverleih.

Das Unternehmen betreibt ungefähr 2.317 Geschäfte in den Vereinigten Staaten (USA), einschließlich des Commonwealth von Puerto Rico und der Territorien der Amerikanischen Jungferninseln und Guam; Kanada und Mexiko.

Das Unternehmen bedient zwei primäre Kundengruppen: Do-it-yourself (DIY)-Kunden und professionelle Kunden (Pros). Heimwerkerkunden sind Hausbesitzer, die Produkte kaufen und ihre eigenen Projekte und Installationen durchführen. Profis sind vor allem professionelle Renovierer/Umbauer, Generalunternehmer, Heimwerker, Hausverwalter, Haustechniker und Fachhandwerker wie Elektriker, Klempner und Maler.

Der aktuelle realtimekurs der Home Depot Inc Aktie beträgt 341.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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