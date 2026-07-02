Handeln Waste Connections - WCN

Über Waste Connections Inc (USA)

WASTE CONNECTIONS, INC., ehemals Progressive Waste Solutions Ltd, ist ein in Kanada ansässiges Entsorgungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Abfallsammlung, Recycling und Entsorgungsdienstleistungen für Handels-, Industrie-, Kommunal- und Privatkunden in mehr als 10 Staaten in den Vereinigten Staaten sowie dem District of Columbia und in mehr als sechs kanadischen Provinzen. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Osten, Westen und Norden. Die Geschäftsbereiche sind vertikal integriert und ihre Operationen umfassen die Sammlung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, Umladestationen, Materialrückgewinnungsanlagen, Deponien und Deponiegas für Energieanlagen. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen für den Unternehmens-, Wohn- und öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen unter anderem für Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Fertigung, Bau und Abriss sowie Leadership in Energy and Environmental Design.

Der aktuelle realtimekurs der Waste Connections Aktie beträgt 166.37 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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