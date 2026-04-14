Handeln Hitachi, Ltd. - 6501 CFD

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. bietet Lösungen für Kunden in einer Reihe von Branchen, darunter Energie, Industrie/Verteilung/Wasser und andere. Das Unternehmen ist in acht Segmenten tätig. Das Segment Informations- und Telekommunikationssysteme bietet Systemintegration, Beratung, Cloud-Service und weitere Dienstleistungen. Das Segment Sozial- und Industriesysteme umfasst unter anderem Industrieausrüstungen und -anlagen, thermische Energie, Kernkraft und Systeme zur Erzeugung von Naturenergie. Das Segment Elektronische Systeme & Ausrüstung umfasst unter anderem Anlagen zur Halbleiterherstellung. Das Segment Baumaschinen umfasst Hydraulikbagger, Radlader und andere. Das Segment Hochfunktionale Materialien liefert Materialien für Halbleiter und Displays und andere. Das Segment Automotive Systems bietet unter anderem Antriebsstrangsysteme für Motoren an. Das Segment Smart-Life & umweltfreundliche Systeme bietet Geschäftsklimaanlagen und andere. Das Segment Sonstiges bietet Produkte für optische Laufwerke und andere an.

Der aktuelle realtimekurs der Hitachi, Ltd. Aktie beträgt 4939.15 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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