Handeln Balfour Beatty PLC - BALF CFD

Über Balfour Beatty plc

Balfour Beatty plc ist ein Infrastrukturunternehmen, das die komplexe und kritische Infrastruktur zur Unterstützung der Volkswirtschaften finanziert, entwickelt, baut, wartet und betreibt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: dem Segment Baudienstleistungen, das sich mit dem physischen Bau eines Vermögenswertes beschäftigt; Segment Support Services, das sich mit der Unterstützung bestehender Vermögenswerte oder Funktionen befasst, wie z. Militärwohnungen, Abfall und Biomasse, Offshore-Übertragungsnetze und andere Konzessionen. Das Segment Infrastructure Investments umfasst auch den Bereich Wohnungsbau. Zu den Projekten des Unternehmens gehören die A14 von Cambridge nach Huntingdon, die wichtigsten Tiefbauarbeiten HS2, die intelligente Autobahn M4, der automatisierte Peoplemover des Los Angeles International Airport und der Bahnhof Old Oak.

Der aktuelle realtimekurs der Balfour Beatty PLC Aktie beträgt 8.196 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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