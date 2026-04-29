Handeln Hershey Foods - HSY CFD

Über Hershey Co

THE HERSHEY COMPANY ist ein Hersteller von schokoladehaltigen und nicht schokoladehaltigen Süßwaren. Zum Hauptsüßwarenangebot des Unternehmens zählen Kaugummi- und Pfefferminzerfrischungsprodukte; Artikel der Vorratshaltung wie z. B. Backzutaten, Garnierungen und Getränke sowie Snack-Produkte, wie z. B. Fruchtaufstriche, Fleischsnacks, Schokoriegel und Snackhäppchen sowie Mischungen. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: North America sowie International and Other. Die Unternehmenssegment North America ist verantwortlich für sein Schokoladen- und Zuckersüßwarengeschäft sowie sein Lebensmittel- und Snackgeschäft in den Vereinigten Staaten und Kanada. Sein Segment International and Other umfasst alle anderen Länder, wo das Unternehmen schokoladehaltige und nicht schokoladehaltige Süßwaren und andere Produkte herstellt, importiert, vermarktet, verkauft oder vertreibt. Das Unternehmen vermarktet, verkauft und vertreibt seine Produkte unter rund 80 Marken in über 70 Ländern auf der ganzen Welt.

Der aktuelle realtimekurs der Hershey Foods Aktie beträgt 189.46 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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