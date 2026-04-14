Handeln Hecla Mining Company - HL CFD

Über Hecla Mining Company

Die Hecla Mining Company entdeckt, erwirbt und erschließt Minen und andere mineralische Beteiligungen und produziert und vermarktet silber-, gold-, blei- und zinkhaltige Konzentrate, silber- und goldhaltiges Kohlenstoffmaterial sowie silber- und goldhaltige unraffinierte Erze. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi und der Betrieb in Nevada. Es produziert Zink-, Silber- und Edelmetallflotationskonzentrate in Greens Creek und Silber- und Zinkflotationskonzentrate in Lucky Friday. In Greens Creek werden auch Schwerkraftkonzentrate produziert, die Silber, Gold und Blei enthalten. Außerdem werden in Casa Berardi und in den Nevada-Betrieben unraffinierte Gold- und Silberbarren (Dore), beladener Kohlenstoff und Fällungsprodukte hergestellt. Die 100 %ige Casa Berardi-Einheit befindet sich in der Region Abitibi im Nordwesten von Quebec, Kanada. Der Betrieb in Nevada besteht aus vier Landpaketen im Norden Nevadas mit einer Gesamtfläche von etwa 110 Quadratmeilen.

Der aktuelle realtimekurs der Hecla Mining Company Aktie beträgt 19.85 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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