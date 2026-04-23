Handeln Harmony Gold Mining Company Limited - HMY CFD

Über Harmony Gold Mining Co. (ADR)

HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED ist durch ihre Tochtergesellschaften im Goldbergbau und den dazugehörenden Tätigkeiten, einschließlich der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung, tätig. Zu den Firmensegmenten gehören South Africa Underground, Oberfläche und International. Das Segment South Africa Underground umfasst Kusasalethu, Doornkop, Phakisa, Tshepong, Masimong, Target 1, Bambanani, Joel, Unisel und Target 3. Das Segment Oberfläche umfasst die anderen Tätigkeiten des Unternehmens an der Oberfläche. Das Segment "International" des Unternehmens umfasst das Hidden Valley Project. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Südafrika und Papua-Neuguinea (PNG). Das Hauptprodukt des Unternehmens sind Goldbarren. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens gehören das Golpu-Projekt und die Kili Teke-Schürfstelle. Das Unternehmen hat etwa neun Tiefbaugruben, einen Tagebaubetrieb und mehrere Oberflächengewässer in Südafrika. Zu den Tochtergesellschaften gehören Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) und Harmony Copper Limited.

Der aktuelle realtimekurs der Harmony Gold Mining Company Limited Aktie beträgt 16.7224 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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