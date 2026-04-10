Handeln Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. - A3M CFD

Über Atresmedia Crprcn de Mds de Cmncn SA

Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das vor allem im Fernsehrundfunk tätig ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Der Geschäftsbereich Fernsehen spezialisiert sich auf TV-Ausstrahlung durch ein Netzwerk von Kanälen wie Antena 3, Neox, Nova, Atresseries und LaSexta; Radio konzentriert sich auf Radio-Ausstrahlung durch eine Anzahl von Radiosendern, einschließlich Onda Cero, Europa FM und Melodia FM, und der Geschäftsbereich Andere, der unter anderem Werbedienstleistungen, die Produktion von Spielfilmen und Fernsehfilmen sowie die Entwicklung von Werbeveranstaltungen bietet. Das Unternehmen überträgt Programme in unter anderem Spanien, Kolumbien, Mexiko und den USA.

Der aktuelle realtimekurs der Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. Aktie beträgt 5.02 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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