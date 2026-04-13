Handeln Global X Cybersecurity ETF - BUG CFD

Über Global X Cybersecurity ETF

Die Anlage zielt darauf ab, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Indxx Cybersecurity Index entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index und in American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs"), die auf den Wertpapieren des zugrunde liegenden Index basieren. Der zugrunde liegende Index ist so konzipiert, dass er ein Engagement in börsennotierten Unternehmen bietet, die in der Lage sind, von der zunehmenden Einführung von Cybersicherheitstechnologie zu profitieren. Der Fonds ist nicht breit gestreut.

Der aktuelle realtimekurs der Global X Cybersecurity ETF Aktie beträgt 23.94 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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