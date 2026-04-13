Handeln Federal Realty - FRT CFD

Über Federal Realty

Federal Realty Investment Trust ist ein Equity Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist auf den Besitz, das Management und die Sanierung von Einzelhandels- und Mischnutzungsimmobilien spezialisiert, die sich hauptsächlich in Gemeinden in Großstädten im Nordosten und in den mittelatlantischen Regionen der Vereinigten Staaten, in Kalifornien und in Südflorida befinden. Das Unternehmen besitzt oder ist an Gemeinschafts- und Nachbarschaftseinkaufszentren sowie an gemischt genutzten Immobilien beteiligt, die als 104 Einzelhandelsimmobilienprojekte mit einer Fläche von ca. 25,1 Millionen Quadratfuß betrieben werden. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Einzelhandelsimmobilien in vielen Formaten, von regionalen, kommunalen und Stadtteil-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften als Ankerpunkt bis hin zu gemischt genutzten Immobilien, die in der Regel eine Einzelhandelskomponente haben, aber auch Büro-, Wohn- und/oder Hotelkomponenten enthalten. Das Unternehmen besitzt ca. 104 Immobilien mit ca. 3.100 Mietern auf einer Fläche von 25 Millionen Quadratmetern und ca. 3.400 Wohneinheiten.

Der aktuelle realtimekurs der Federal Realty Aktie beträgt 108.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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