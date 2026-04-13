Handeln Funding Circle Holdings PLC - FCH CFD

Über Funding Circle Holdings PLC

FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC, ehemals Funding Circle Holdings Ltd, ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das eine kapitalisierte Kreditplattform anbietet. Das Unternehmen bietet einen Online-Marktplatz, der Unternehmern den Zugang zu Finanzierungsmitteln von Investoren ermöglicht und ihnen außerdem ermöglicht, Unternehmenskredite für kleine und mittlere Unternehmen aufzunehmen. Der Online-Marktplatz des Unternehmens bietet sowohl gesicherte als auch unbesicherte Kredite, um Geschäfte zu betreiben, Betriebskapital zu erhalten, Vermögenswerte zu kaufen und Geschäftsimmobilien zu entwickeln. Der Marktplatz bietet Geschäftskredite für eine Laufzeit von sechs Monaten bis zu fünf Jahren an. Das Unternehmen erbringt ihre Dienstleistungen über seine Tochtergesellschaft Funding Circle Limited.

Der aktuelle realtimekurs der Funding Circle Holdings PLC Aktie beträgt 1.4105 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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