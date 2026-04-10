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Über Deutsche Post AG

Deutsche Post AG ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Postdienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Post - E-Commerce - Paket, Expressbeförderung; Global Forwarding, Fracht und Lieferketten. Das Segment Post - E-Commerce - Paket verarbeitet sowohl nationale als auch internationale Post und bietet Dialogmarketing, landesweite Verteilung von Presseerzeugnissen und alle elektronischen Dienstleistungen, die mit der Postzustellung verbunden sind. Das Segment Expressbeförderung bietet internationale und nationale Kurier- und Expressdienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden. Das Segment Global Forwarding und Fracht umfasst den Transport von Gütern auf Schiene, Straße, Luft und Meer. Das Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von kundenspezifischen Logistiklösungen, darunter Lager-, Transport- und Mehrwertdienstleistungen, und bietet auch die maßgeschneiderten Lösungen im Geschäftsfeld Business-Process-Outsourcing und Marketingkommunikation.

Der aktuelle realtimekurs der DHL Group Aktie beträgt 49.27 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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