Handeln Franklin Resources - BEN CFD

Über Franklin Resources, Inc.

Franklin Resources, Inc. ist eine Holdinggesellschaft mit Tochtergesellschaften, die unter ihren Markennamen Franklin Templeton und/oder Tochtergesellschaften operieren. Das Unternehmen stellt seine Anlagekapazitäten durch eine Vielzahl von Anlageprodukten zur Verfügung, zu denen seine gesponserten Fonds sowie separate Konten für institutionelle und vermögende Privatpersonen, Programme für separat verwaltete Konten für Privatanleger, unterberatende Produkte und andere Anlagevehikel gehören. Neben der Anlageverwaltung umfassen die Dienstleistungen die Fondsverwaltung, den Verkauf und Vertrieb sowie die Aktionärsbetreuung. Es bietet eine breite Produktmischung aus festverzinslichen, Aktien-, alternativen, Multi-Asset- und Cash-Management-Anlageklassen und -Lösungen, die eine Vielzahl von Anlagezielen und -bedürfnissen für private und institutionelle Anleger erfüllen. Die Gesellschaft bietet auch Unterberatungsdienste für bestimmte Anlageprodukte an, die von anderen Unternehmen gesponsert werden.

Der aktuelle realtimekurs der Franklin Resources Aktie beträgt 24.54 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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