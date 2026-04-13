Handeln Forestar Group Inc - FOR CFD

Über Forestar Group Inc.

FORESTAR GROUP INC. ist ein Immobilienentwicklungsunternehmen für Wohnungen und gemischt genutzte Immobilien. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente. Sein Immobiliensegment sichert Ansprüche und entwickelt Infrastruktur auf seinem Land für Einfamilien-, Wohn- und gemischt genutzte Gemeinschaften. Das Bodenschätzesegment konzentriert sich auf seine eigene Öl- und Gasinteressen durch die Förderung von Explorations-, Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten. Das Sonstige Segment verwaltet seine Holzbestände, Freizeit-Leases und Wasserressourcen. Zum 31. Dezember 2016 hatte das Kerngeschäft der Gemeindeentwicklung direkt oder über Beteiligungen an 50 Wohn- und gemischt genutzten Projekten, die aus 4.600 Acres Immobilien in 10 Staaten und 14 Märkten bestanden. Zum 31. Dezember 2016 umfasste das nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögen rund 523.000 Acres Netto eigenen Bodenschätzen, 19.000 Acres Waldland und unbebaute Grundstücke, vier Mehrfamilienhäuser und rund 20.000 Acres Grundwasserpachten.

Der aktuelle realtimekurs der Forestar Group Inc Aktie beträgt 26.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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