Handeln Fidelity Special Values PLC - FSVgb CFD

Über Fidelity Special Values PLC

FIDELITY SPECIAL VALUES PLC ist ein in Großbritannien ansässiger Investment Trust. Das Anlageziel des Unternehmens ist es, langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio von Aktien zu erreichen, vor allem aus in Großbritannien börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen ist in der Anlage in größere, mittlere und kleinere Unternehmen tätig. Die Investitionen haben folgende Eigenschaften: Begrenztes Abwärtsrisiko und unerkanntes Potenzial für positive Veränderungen. Das Unternehmen kann bis zu 20 % in Aktien oder ähnliche Instrumente von an überseeischen Börsen notierten Unternehmen investieren. Es investiert hauptsächlich in Aktien, kann aber auch in aktienähnliche Instrumente wie Wandelanleihen, Optionsscheine oder Derivatkontrakte und in Schuldtitel investieren. Es kann auch bis zu 5 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren. Das Unternehmen hält zum Zeitpunkt der Investition keine Beteiligung an einem Unternehmen, das mehr als 10 % des Wertes der Investitionen des Unternehmens darstellt. Es wird von FIL Investment Services (UK) Limited verwaltet.

Der aktuelle realtimekurs der Fidelity Special Values PLC Aktie beträgt 4.2505 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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