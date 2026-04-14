Handeln Suruga Bank Ltd. - 8358 CFD
Über Suruga Bank Ltd.
Die Suruga Bank Ltd. ist eine in Japan ansässige Bank, die im Bankgeschäft tätig ist und andere Finanzdienstleistungen erbringt, wie etwa Leasinggeschäfte, Darlehensgeschäfte und Garantieleistungen. Die Bank ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Banking ist im Bereich der Einlagen-, Kredit- und Devisentransaktionen sowie im Gegenverkauf von Wertpapieren, Investment Trust und Versicherungen tätig. Das Segment Others ist unter anderem mit Krediten, Leasingdienstleistungen, Personalversanddiensten, Kreditgarantien, Systementwicklungsdiensten und Kreditkartendiensten beschäftigt.
Der aktuelle realtimekurs der Suruga Bank Ltd. Aktie beträgt 2260.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:881259
- ISIN:JP3411000007