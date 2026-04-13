Handeln Fidelity National Information Services - FIS CFD

Über Fidelity National Information Servcs Inc

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) ist ein Technologieunternehmen für Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Integrierte Finanzlösungen (IFS), Globale Finanzlösungen (GFS) sowie Konzern und Sonstiges. Das IFS-Segment konzentriert sich auf die Betreuung der nordamerikanischen Kunden in den Bereichen Transaktions- und Kontoabwicklung, Kanallösungen, digitale Kanäle, Risiko- und Compliance-Lösungen sowie Dienstleistungen. Das Segment GFS konzentriert sich auf die Betreuung der Finanzinstitute und internationalen Finanzinstitute mit einer Reihe von Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungs- und Versicherungslösungen sowie Bank- und Zahlungslösungen sowie Beratungs- und Transformationsdienstleistungen. Die Segmente Corporate und Sonstiges umfassen globale kommerzielle Dienstleistungen. Über ihre Tochtergesellschaft Worldpay, Inc. bietet sie Finanzinstituten und Unternehmen Funktionen für Enterprise Banking, Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte und E-Commerce.

Der aktuelle realtimekurs der Fidelity National Information Services Aktie beträgt 46.25 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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