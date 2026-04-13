Handeln Fagerhult - FAG CFD

Über Fagerhult AB

Fagerhult AB ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das Beleuchtungssysteme für öffentliche Räume entwickelt, produziert und vertreibt. Sein Angebot gliedert sich in sechs Gruppen. Bürobeleuchtung bietet Produkte und Lösungen für Büros, Hotels und andere öffentliche Räume an. Schulbeleuchtung bietet Lösungen für pädagogische Räumlichkeiten wie Hörsäle, Studiensäle und Bibliotheken an. Industriebeleuchtung bietet Systeme, Anwendungen und Produkte für industrielle Umgebungen an. Gesundheits- und Krankenhauspflegeprodukte bietet medizinisch-technische Ausstattung, wie z. B. Platten für Intensivstationen und Behandlungsräume und Dialysekolonnen in Krankenhäusern an. Shopbeleuchtung bietet Lichtlösungen und Service für den Einzelhandel an. Außenbeleuchtung bietet Beleuchtung für öffentliche Räume wie z. B. Straßen, Wege und Parks sowie Architekturbeleuchtung an. Im Juni 2013 erwarb es 100 % der Anteile der I-Valo Oy mit Sitz in Iittala, Finnland. Im Februar 2014 beendete es die Übernahme der Arlight.

Der aktuelle realtimekurs der Fagerhult Aktie beträgt 27.8 SEK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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