Handeln Eurofins Scientific - ERFp CFD

Über Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific SE ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das in der Branche der unternehmensunterstützenden Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen gehört zu einer internationalen Gruppe von Laboratorien, die der Pharma-, Lebensmittel-, Umwelt- und Konsumgüterindustrie sowie Regierungen eine Reihe von analytischen Testdienstleistungen anbieten. Das Unternehmen ist über eine Reihe von Tochtergesellschaften tätig, darunter VRL Laboratories in den Vereinigten Staaten, Institut Nehring GmbH in Deutschland, Agfirst Bay of Plenty, ein Fruchtreifetestlabor in Neuseeland, und Megalab SA, ein klinisches Diagnoselabor in Spanien.

Der aktuelle realtimekurs der Eurofins Scientific Aktie beträgt 63.9 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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