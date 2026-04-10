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Über EssilorLuxottica SA

EssilorLuxottica S.A., ehemals Essilor International Compagnie Generale D Optique S.A., ist ein Augenoptik-Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt eine Reihe von Brillengläsern, Brillengestellen und Sonnenbrillen, zu Verbesserung und Schutz des Sehvermögens. Sie entwickelt und vermarktet außerdem Geräte für Korrektionsbrillen-Labore und Instrumente und Dienstleistungen für Augenoptiker. Es verfügt über drei Segmente: Brillengläser und optische Instrumente, die Korrekturlinsen, optische Instrumente für Augenoptiker und Augenoptiker; Geräte, einschließlich Maschinen und Verbrauchsmaterialien, die von Pflanzen und verschreibungspflichtigen Labors verwendet werden, und Sonnenbrillen & Lesebrillen, die nicht verschreibungspflichtige Lesebrillen und nicht verschreibungspflichtige Sonnenbrillen umfassen. Das Unternehmen ist unter einer Reihe von Marken tätig, unter anderem Ray-Ban, Oakley und Varilux. Das Unternehmen ist in Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika tätig.

Der aktuelle realtimekurs der EssilorLuxottica SA Aktie beträgt 199.05 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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