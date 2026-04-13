Handeln BlackRock Multi-Sector Income Trust - BIT CFD

Über BlackRock Multi-Sector Income Trust

BlackRock Multi-Sector Income Trust (der Trust) ist eine nicht-diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Trusts ist die Erzielung von laufenden Erträgen, laufenden Gewinnen und Kapitalzuwachs. Der Trust ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Vermögens in kreditbezogene Wertpapiere investiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, hochverzinsliche Anleihen, Bankdarlehen, Vorzugsaktien oder Wandelanleihen oder Derivate mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen wie diese kreditbezogenen Wertpapiere. Der Trust investiert in verschiedene Sektoren, wie z. B. Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe, Immobilien-Investment Trusts, Autoteile, Luftfracht und Logistik, Getränke, Fluggesellschaften, Biotechnologie, Bauprodukte, Kommunikationsausrüstung und diversifizierte Telekommunikationsdienste. Sein Anlageverwalter ist BlackRock Advisors, LLC.

Der aktuelle realtimekurs der BlackRock Multi-Sector Income Trust Aktie beträgt 12.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Coca-Cola - USD, Banco Macro S.A., Johnson Controls International plc, Emmi AG, Turning Point Therapeutics, Inc. und CEVA. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.