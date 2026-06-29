Handeln Johnson Controls International plc - JCI

Über Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International PLC ist ein global diversifiziertes Technologie- und Multi-Industrieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Energielösungen, integrierter Infrastruktur und Transportsystemen.

Zu den Segmenten gehören Gebäudetechnik Nordamerika, Gebäudetechnik EMEA/LA, Gebäudetechnik Asien-Pazifik und Produkte Weltweit. Es entwirft, produziert und installiert Bauprodukte und -systeme auf der ganzen Welt, einschließlich Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK-), HLK-Steuerungen, Energiemanagementsysteme, Sicherheitssysteme, Brandmeldeanlagen und Brandschutzlösungen.

Das Unternehmen bietet auch Energieeffizienz-Lösungen und technische Dienstleistungen an, einschließlich Inspektion, planmäßiger Wartung und Austausch von Mechanik und Steuerungssystemen. Darüber hinaus verkauft sie bestimmte HLK- und Kälteprodukte und -dienstleistungen in gebündelten Vereinbarungen mit mehreren Leistungsverpflichtungen, wie z. B. Ausrüstung, Inbetriebnahme, Servicearbeiten und verlängerte Garantien.

Der aktuelle realtimekurs der Johnson Controls International plc Aktie beträgt 138.44 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Cyxtera Technologies, Inc., Willamette Valley Vineyards, WEG S.A., Smurfit Kappa Group PLC, Auddia Inc. und Straco. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.