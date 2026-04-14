Handeln Eisai Co., Ltd. - 4523 CFD
Über Eisai Co., Ltd
Eisai Co., Ltd ist in der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Import und Export von Arzneimitteln tätig. Die Geschäfte der Gesellschaft beinhalten das Pharmageschäft und Sonstiges. Das Pharmageschäft beschäftigt sich mit der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb unter anderem von Arzneimitteln für medizinische Zwecke, Generika, allgemeinen Medikamenten. Das andere Segment besteht aus pharmazeutischen Rohstoffen, Logistikdienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen.
Der aktuelle realtimekurs der Eisai Co., Ltd. Aktie beträgt 4857.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:855526
- ISIN:JP3160400002