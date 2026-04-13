Handeln Edison International - EIX CFD
Über Edison International
Edison International ist die Holdinggesellschaft der Southern California Edison Company (SCE) und der Edison Energy Group, Inc (Edison Energy Group). Das Unternehmen erzeugt und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Strom und bietet Energiedienstleistungen und -technologien, einschließlich erneuerbarer Energien, an. SCE ist ein öffentliches Versorgungsunternehmen, das in erster Linie Strom für ein Gebiet von rund 50.000 Quadratmeilen in Südkalifornien liefert. SCE versorgt etwa 15 Millionen Kunden in Süd-, Zentral- und Küstenkalifornien. Die Edison Energy Group ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Edison International und eine Holdinggesellschaft für Edison Energy, LLC (Edison Energy), die im Wettbewerbsgeschäft tätig ist und datengesteuerte Energielösungen für gewerbliche, institutionelle und industrielle Kunden anbietet.
Der aktuelle realtimekurs der Edison International Aktie beträgt 72.21 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:887629
- ISIN:US2810201077