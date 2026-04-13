Handeln Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II - EOS CFD

Über Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von laufenden Erträgen, das sekundäre Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in ein Portfolio von Stammaktien mittlerer und großer Marktkapitalisierung. Unter normalen Marktbedingungen versucht der Fonds, laufende Erträge aus Optionsprämien zu erzielen, indem er gedeckte Kaufoptionen auf einen wesentlichen Teil seiner Portfoliowertpapiere verkauft. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien an. Der Fonds investiert in erster Linie in Stammaktien US-amerikanischer Emittenten, kann jedoch bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere ausländischer Emittenten, einschließlich American Depositary Receipts (ADRs) und andere, investieren. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere derivative Instrumente investieren. Der Anlageberater des Fonds ist Eaton Vance Management.

Der aktuelle realtimekurs der Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II Aktie beträgt 21.4 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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