Handeln Domino’s Pizza Inc - US - DPZ CFD

Über Domino's Pizza, Inc.

Domino's Pizza, Inc. ist ein Schnellrestaurant-Unternehmen. Das Unternehmen betreibt Pizzerien an mehr als 18.300 Standorten in über 90 Märkten weltweit. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören US-Geschäfte, internationale Franchise- und Lieferketten. Auf der Grundkarte stehen Pizzaprodukte in verschiedenen Größen und Krustenarten. Die Geschäfte bieten auch im Ofen gebackene Sandwiches, Pasta, Hühnchen ohne Knochen und Chicken Wings, Brotbeilagen, Desserts und Erfrischungsgetränke an. Die internationalen Märkte variieren je nach Land und Kultur, wie die Indi Tandoori Paneer Pizza in Indien mit scharfem Paneer, Paprika und Minz-Mayo oder die Octopus Bomb Shrimp in Korea mit Garnelen, Oktopus, Gemüse, Fetacreme und Meerrettichsauce. Das US-Geschäftssegment besteht hauptsächlich aus Franchise-Geschäften, die aus etwa 5.992 Franchise-Geschäften in den Vereinigten Staaten bestanden. Es betreibt auch ein Netzwerk von ungefähr 363 firmeneigenen Geschäften in den Vereinigten Staaten (USA).

Der aktuelle realtimekurs der Domino’s Pizza Inc - US Aktie beträgt 367.29 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Eagle Montana, PDF Solutions, Zillow Group, Inc., Synnex Corporation, San Miguel Corporation und Digital World Acquisition Corp.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.