Handeln Domino's Pizza Group PLC - DOM CFD

Über Domino's Pizza Group PLC.

DOMINO'S PIZZA GROUP PLC ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Pizza-Lieferunternehmen. Das Unternehmen besitzt die Franchiserechte an der Marke Domino's in Großbritannien, Irland, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Die Bereiche des Unternehmens sind Vereinigtes Königreich (UK), Irland, die Schweiz und Internationale Investitionen. Es betreibt mehr als 1000 Filialen auf seinen Märkten. Es besitzt rund 950 Filialen im Vereinigten Königreich, rund 40 Filialen in der Republik Irland und über 10 Filialen in der Schweiz. Der Hauptstandort befindet sich in West Ashland, Milton Keynes, und eine sekundäre Anlage im Nordwesten in Penrith. Es hat auch eine Satellitenbasen in Livingston und Bristol.

Der aktuelle realtimekurs der Domino's Pizza Group PLC Aktie beträgt 1.794 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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