Handeln Dicks Sporting - DKS CFD

Über Dicks Sporting Goods Inc

DICK’S Sporting Goods, Inc. ist ein Omnichannel-Sportartikelhändler. Das Unternehmen bietet ein Sortiment an Sportausrüstung, Bekleidung, Schuhen und Accessoires durch engagierte Teamkollegen, In-Store-Services und spezialisierte Shop-in-Shops an. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 850 DICK'S Sporting Goods Golf Galaxy, Field & Stream, Public Lands und Going Going Gone! speichert und bietet seine Produkte sowohl online als auch über mobile Anwendungen an. Das Unternehmen besitzt und betreibt auch DICK'S House of Sport und Golf Galaxy Performance Center sowie GameChanger, eine mobile Jugendsport-App für Video-Streaming, Punktestand, Terminplanung und Kommunikation. Es bietet seine Produkte über eine E-Commerce-Plattform an, die in sein Filialnetz integriert ist und Sportlern den Komfort und das Know-how eines rund um die Uhr geöffneten Ladens bietet.

Der aktuelle realtimekurs der Dicks Sporting Aktie beträgt 211.88 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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