Handeln Danone - BN CFD

Über Danone SA

DANONE S.A. besitzt direkt oder indirekt Unternehmen und koordiniert deren wichtigste Funktionen und Aktivitäten. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Frische Milchprodukte, Wasser, die Division Säuglingsnahrung und die Division Medizinische Ernährung. Der Bereich Frische Milchprodukte produziert und vertreibt Joghurt, fermentierten Milchprodukten und Milchproduktspezialitäten. Der Unternehmensbereich Wasser umfasst das Geschäft mit natürlichen Wässern sowie Aquadrinks (mit aromatisierten und vitaminreichen Gewässern mit natürlichen Fruchtsaft-Extrakten, Fruchtsaft und Vitaminen). Der Bereich Säuglingsnahrung konzentriert sich auf die richtige Ernährung in den ersten 1.000 Tagen vom Beginn der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr und produziert und vertreibt Spezialnahrung für Babys und Kleinkinder als Ergänzung zum Stillen. Der Bereich Medizinische Ernährung produziert und vertreibt spezialisierter Nahrung für Menschen mit bestimmten Krankheiten oder für gebrechliche ältere Menschen.

Der aktuelle realtimekurs der Danone Aktie beträgt 69.03 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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