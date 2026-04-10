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Über LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ist ein Luxusgüter-Unternehmen. Die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens gliedern sich in verschiedene Geschäftsbereiche, einschließlich Weine und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfums und Kosmetika, Uhren und Schmuck, Selektiven Einzelhandel und Sonstige Aktivitäten. Das Unternehmen hat rund 70 Marken und über 3.950 Filialen auf der ganzen Welt. Es produziert Schaumweine aus verschiedenen Anbaugebieten, sowie Whisky. Zur Mode- und Lederwaren-Business-Gruppe gehören Marken wie Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Loewe, Marc Jacobs und Edun. Es konzentriert sich auf das Parfum-, Makeup- und Hautpflege-Geschäft und bietet eine Reihe von Marken wie Christian Dior, Guerlain, Givenchy und Kenzo an. Der Bereich Uhren und Schmuck betreibt verschiedene Segmente: der Uhrmacherei sowie Schmuck und Haute Joaillerie. Die Selektiven Einzelhandelsunternehmen sind in Europa, Nordamerika, Asien und im Nahen Osten tätig. Zu den Sonstigen Aktivitäten des Unternehmens zählen die Les Echos group, Royal Van Lent und Cheval Blanc.

Der aktuelle realtimekurs der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Aktie beträgt 485.4 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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