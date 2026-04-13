Handeln Cummins - CMI CFD

Über Cummins Inc.

CUMMINS INC. ist ein Hersteller von Dieselmotoren. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Motoren, Vertrieb, Komponenten und Stromerzeugung. Die Motorensparte produziert und vermarktet eine Reihe von Diesel- und Erdgasmotoren unter dem Markennamen Cummins. Unter verschiedenen Markennamen von Kunden werden zudem Motoren für Schwerlast- und mittelschwere Lkw, Busse, Wohnmobile, leichte Nutzfahrzeuge sowie Agrarmaschinen und Behördenfahrzeuge produziert. Die Vertriebssparte besteht aus verschiedenen Unternehmen, die eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen vermarkten, darunter z. B. Ersatzteile und Filtergeräte, Geräte zur Stromerzeugung, Motoren und Serviceleistungen. Die Komponentensparte liefert verschiedene Produkte, darunter Nachbehandlungssysteme, Turbolader, Filtrationsprodukte und Kraftstoffsysteme für die kommerzielle Anwendung von Dieselmotoren. Die Stromerzeugungssparte bietet Stromerzeugungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für einen Kundenbestand einschließlich stationärer und mobiler Stromversorgungslösungen.

Der aktuelle realtimekurs der Cummins Aktie beträgt 613.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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