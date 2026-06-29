Handeln Lennar - LEN

Über Lennar Corporation

Die Lennar Corporation baut Häuser und vergibt Hypothekendarlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen ist auch ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen und Abschlussdienstleistungen und ein Entwickler von Mehrfamilien-Mietimmobilien. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily und Lennar Other. Die Homebuilding-Segmente umfassen in erster Linie den Bau und Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie den Kauf, die Erschließung und den Verkauf von Wohnbauland direkt oder über nicht konsolidierte Unternehmen. Das Segment Finanzdienstleistungen umfasst in erster Linie Hypothekenfinanzierungen, Eigentumsrechte und Abschlussdienstleistungen für Käufer von Eigenheimen. Das Segment Mehrfamilienhäuser konzentriert sich auf die Entwicklung eines diversifizierten Portfolios von Mehrfamilien-Mietobjekten mit institutioneller Qualität in ausgewählten Märkten der Vereinigten Staaten. Das Segment Lennar Other umfasst in erster Linie strategische Investitionen in Technologieunternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der Lennar Aktie beträgt 93.38 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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