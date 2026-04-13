Handeln Crown Holdings, Inc. - CCK CFD

Über Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungsprodukten für Konsumgüter und Industrieprodukte. Das Geschäft des Unternehmens ist in Divisionen wie Americas, Asia Pacific und Transit Packaging organisiert. Das Segment des Unternehmens innerhalb der Division Americas ist Americas Beverage. Das Segment der Division Asia Pacific des Unternehmens besteht aus dem Getränke- und Non-Getränkedosengeschäft. Das Segment Transit Packaging Division des Unternehmens umfasst Industrie- und Schutzlösungen sowie Geräte- und Werkzeuggeschäfte. Industrielle Lösungen umfassen Stahlband, Kunststoffband, Industriefolie und andere verwandte Produkte, die in einer Reihe von Industrien verwendet werden, darunter Stahl, Bauholz, Ziegel/Block, Wellpappe, Lebensmittel- und Getränkewaren, landwirtschaftliche Produkte und eine Vielzahl anderer Waren .

Der aktuelle realtimekurs der Crown Holdings, Inc. Aktie beträgt 106.06 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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