Handeln Credicorp Ltd. - BAP CFD

Über Credicorp Ltd. (USA)

CREDICORP LTD. ist eine Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft in Peru. Das Unternehmen betreibt vier Geschäftssegmente basierend auf seinen Produkten und Dienstleistungen, darunter Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Investmentbanking.

Zu den operativen Tochtergesellschaften gehören Banco de Credito del Peru; Atlantic Security Bank, die sie durch Atlantic Security Holding Corporation hält; El Pacifico-Peruano Suiza Compania de Seguros y Reaseguros (Grupo Pacifico); Prima AFP S.A. und Credicorp Capital Ltd. (Credicorp Kapital).

Das Banking-Geschäft konzentriert sich auf gewerbliche und private Darlehen, Kreditrahmen, Einlagen, Girokonten und Kreditkarten. Das Unternehmen führt sein Versicherungsgeschäft durch Grupo Pacifico. Es führt alle seine Pensionsfondsaktivitäten über die private Pensionskassenverwaltung Prima AFP S.A.

Die Investment-Banking-Geschäftseinheiten sind unter Credicorp Capital gruppiert, dessen Geschäftsbereiche sich in Vermögensverwaltung, Vertrieb und Handel und Unternehmensfinanzierung gliedern.

Der aktuelle realtimekurs der Credicorp Ltd. Aktie beträgt 348.76 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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