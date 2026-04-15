Handeln Thomson Reuters - TRI CFD

Über Thomson Reuters Corp

THOMSON REUTERS CORPORATION (Thomson Reuters) ist ein in Kanada ansässiger Anbieter von Nachrichten und Informationen für professionelle Märkte. Das Geschäft des Unternehmens ist in drei berichtspflichtige Segmente gegliedert: Legal, Tax & Accounting und Reuters News. Das Segment Legal ist ein Anbieter von kritischen Online- und Print-Informationen, Entscheidungsinstrumenten, Software und Services, die Rechts-, Ermittlungs-, Wirtschafts- und Regierungsfachleute weltweit unterstützen. Das Segment Tax & Accounting ist ein Anbieter von integrierten Steuer- und Buchhaltungsinformationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Gesellschaften, Anwaltskanzleien und Regierungen. Das Segment Reuters News ist ein Anbieter von multimedialen Echtzeit-Nachrichten- und Informationsdiensten für Zeitungen, Fernseh- und Kabelnetze, Radiosender und Webseiten weltweit. Thomson Reuters ist in über 100 Ländern tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Thomson Reuters Aktie beträgt 92.35 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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