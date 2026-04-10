Handeln Cranswick PLC - CWKgb CFD

Über Cranswick plc

CRANSWICK PLC ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Lebensmitteln. Das Unternehmen verfügt über ein Nahrungsmittelsegment, das in der Herstellung und Lieferung von Nahrungsmitteln an den britischen Lebensmitteleinzelhandel tätig ist, welcher den Food Service Sektor und andere Lebensmittelhersteller beliefert. Das Unternehmen bietet eine Reihe an Schweinefleisch, Gourmet-Wurst, gekochtes Fleisch, gekochtes Geflügel, Charcuterie, von Hand gepökelten und luftgetrockneten Speck sowie Gourmet-Backwaren über den Einzelhandel, Lebensmittelservice und Fertigungskanäle an. Die Marken des Unternehmens beinhalten Bodega, Woodall's, Simply Sausages und Yorkshire Baker. Das Unternehmen operiert von 16 Produktionsstätten in Großbritannien aus. Das Unternehmen besitzt auch eine eigene Schweinezucht und einen Aufzuchtbetrieb. Das Unternehmen besitzt auch eigene Schweinezucht- und Aufzuchtbetriebe. Das Unternehmen produziert und vertreibt Lebensmittel aus Europa unter Verwendung von Verpackungsformaten und Gewürzkombinationen.

Der aktuelle realtimekurs der Cranswick PLC Aktie beträgt 54.04 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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