Handeln Covivio SA - COV CFD

Über Covivio SA

Covivio S.A., ehemals FONCIERE DES REGIONS S.A., ist eine in Frankreich ansässige Immobilieninvestitionsgesellschaft mit einem diversifizierten Portfolio von Büroimmobilien. Die Firma least Immobilien an Hersteller und Serviceunternehmen, einschließlich der France Telecom, Thales, Edf, Accor, Dassault Systèmes, Suez Environnement, IBM und Eiffage. Vermögenswerte des Unternehmens bestehen aus Büroräumen in Frankreich und in Italien durch seine Tochtergesellschaft Beni Stabili. FONCIERE DES REGIONS S.A. ist auch aktiv im Servicebereichs-Immobilienmarkt durch eine Beteiligung an der Foncière des Murs, die auf Freizeit-, Restaurant- und dem Gesundheitswesen dienende Immobilien spezialisiert ist. Darüber hinaus investiert die Tochtergesellschaft Foncière Europe Logistique in Logistik-Immobilien in Frankreich und Deutschland. Die Firma hat auch eine Beteiligung an Wohnimmobilien über Foncière Developpement Logements. Sie operiert auch durch andere Tochtergesellschaften wie CB 21 und Urbis Park.

Der aktuelle realtimekurs der Covivio SA Aktie beträgt 56.39 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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