Handeln Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF CFD

Über Construcciones y Auxiliar de Frrcrrls SA

Die CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das im Bereich Schienenfahrzeugproduktion tätig ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Schienenfahrzeuge sowie Komponenten und Ersatzteile. Der Geschäftsbereich Schienenfahrzeuge konzentriert sich auf das Design, die Produktion und den Vertrieb von Schienenfahrzeugen und Ausrüstung für Schienensysteme, wie Hochgeschwindigkeitszüge, Lokomotiven, Züge für Mittelstreckentransport, Nahverkehrszüge und elektrische Straßenbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen, Traktions- und Signalisierungssysteme sowie Batterielösungen. Der Unternehmensbereich Komponenten und Ersatzteile bietet Elemente und Ersatzteile für Schienenfahrzeuge, wie Räder, Achsen und Getriebe, an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen u. a. technische Unterstützung, Wartung und After-Sales-Dienstleistungen sowie die Entwicklung der Bahninfrastruktur an. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Tochtergesellschaften, u. a. in Spanien, Frankreich, Deutschland, USA, Brasilien und Mexiko.

Der aktuelle realtimekurs der Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Aktie beträgt 61.2 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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