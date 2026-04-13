Handeln ComfortDelGro - C52sg CFD

Über Comfortdelgro Corporation Ltd

COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED ist eine in Singapur ansässige Investmentholdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet Managementdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über acht Segmente: Bus, Busbahnhof, Zug, Taxi, Automobiltechnikdienstleistungen, Inspektions- und Testdienstleistungen, Autovermietung und Leasing und sogenannte Driving Center. Das Bus-Segment bietet Linienverkehrsdienste und Busvermietungsdienste. Das Busbahnhof-Segment bietet öffentlichen Busverkehr. Das Schienen-Segment bietet Bahnverkehr und das Taxi-Segment vermietet Taxis und Taxibürodienste. Das Automobiltechnikdienstleistungs-Segment bietet Fahrzeugwartungs- und Reparaturdienste, Bau von Spezialfahrzeugen, Busaufbau, Engineeringdienstleistungen und Diesel an. Das Inspektions- und Testdienstleistungs-Segment bietet Kraftfahrzeugprüfungsdienste und andere Prüfungen, Inspektions- und Beratungsdienste. Das Autovermietungs- und Leasing-Segment umfasst das Vermieten und Leasing von Autos. Das Driving Center-Segment betreibt Fahrschulen.

Der aktuelle realtimekurs der ComfortDelGro Aktie beträgt 1.45 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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